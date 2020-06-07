İSKİ borusu patladı, yollar göle döndü

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı.

İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana gelen olayda, sokak üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı.

Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı işyerlerini de su bastı.

Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, işyerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkânlarıyla temizlemeye çalıştı.

İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.