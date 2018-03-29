T24 LogoT24 Logo
Gündem

İskenderun'u fırtına vurdu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece fırtına etkili oldu

29 Mart 2018 16:33

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde dün gece fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda işyeri zarar görürken, tabelalar ve ağaçlar yerinden söküldü.
İskenderun\'da \'Yarıkkaya\' olarak adlandırılan fırtına, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda işyerinin camları kırılırken, tabelalar uçtu, ağaçlar da kökünden söküldü. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri ve bazı gemiler de İskenderun Körfezi\'ne sığındı. Gece boyu etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun deniz sahilini  tanınmaz hale geldi. Kumla dolan sahilde İskenderun Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYFırtınaKörfeziGeceKumlaBelediyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24