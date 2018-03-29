İskenderun'u fırtına vurdu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde dün gece fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda işyeri zarar görürken, tabelalar ve ağaçlar yerinden söküldü.

İskenderun\'da \'Yarıkkaya\' olarak adlandırılan fırtına, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda işyerinin camları kırılırken, tabelalar uçtu, ağaçlar da kökünden söküldü. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri ve bazı gemiler de İskenderun Körfezi\'ne sığındı. Gece boyu etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun deniz sahilini tanınmaz hale geldi. Kumla dolan sahilde İskenderun Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.



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