İskenderun’da yıldızsız Türk Bayrağı gerginliği

Hatay'ın İskenderun İlçesi’nde Atatürk Anıtı’nda değiştirilen Türk Bayrağı’nda yıldız olmayınca vatandaşların tepkisini çekti. Belediye yetkilileri, vatandaşların tepkisi üzerine aynı gün içinde yıldızı olmayan bayrağı gönderden indirdi.

DHA'dan Ufuk Aktuğ'un haberine göre, İskenderun Belediyesi, Atatürk Anıtı’ndaki iki Türk Bayrağı’nı dün yeniledi. Anıt çevresinde gezen vatandaşlar, bayraklardan birinde yıldız olmadığını fark edince Belediye’yi arayarak tepki gösterdi.

Bayrakta yıldızın olmadığını fark edip şaşkına dönen vatandaşlar, "Türk Bayrağı'nın yıldızı unutulmaması lazım. Yıldızın unutulmuş olabileceğini düşünüyoruz ancak böyle bayrak olamaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, biz de şaşırdık şu anda" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bir süre gönderde kalan yıldızsız Türk Bayrağı, vatandaşların tepkisi üzerine belediyeden gelen zabıta ekibi tarafından indirildi.