İskenderun'da TOKİ kuraları yüz güldürdü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı\'nca Hatay\'ın İskenderun ilçesinde yapılan konutlar için kura çekildi.

İskenderun Belediyesi Sakarya Spor Salonu\'nda düzenlenen 158 adet 3+1 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Törene, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ve başvuru sahipleri katıldı. Kura çekimi öncesi söz alan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun\'da dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazileri ev sahibi yapmak için çok mücadele ettiklerini söyledi. 3.5 yıllık belediye olarak büyük yol kat ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, şöyle dedi:

\"Şu an inşaatın yapıldığı yeri uygun hale getirebilmemiz bizim 1 yılımızı aldı. \'Tarihi eser\', \'Zeytinlik alan\' dediler. Engel olmak istediler. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün engelleri aştık. İnanın siz bir daire satın almıyorsunuz. Bir yaşam şekli satın alıyorsunuz. İçinde okulu, karakolu, camisi, marketi, spor salonları, parkları yeşil alanlarından oluşan yeni bir kent inşaa ediyoruz.\"

750 BİN KONUT YAPMIŞIZ

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bugüne kadar Türkiye genelinde alt geliri grubu için yeterince konut yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Tabii konutlar yapılırken tüm vatandaşlarımızın kafasında haklı olarak bir soru var; \'Biz konut alacağız. Ama TOKİ\'de fiyatlar ne olacak?\' Vatandaşın ekonomisi belli, peşinat koyuyor, sonra taksitlerle sizlere ev sunuyoruz. Bu dünyada güzel bir ev, hele de emekli olmadan bir ev edinmenin önemini biliyoruz. Dolayısıyla bu ödemeler konusunda da TOKİ gerçekten, ilk etapta bazı arkadaşlarımız eleştirebilir. Ama Türkiye\'de şuana kadar 750 bin kişiye konut yapmışız. Bunun yaklaşık 500 binini teslim etmişiz. Bu az rakam değil.\"

Toplam 243 kişinin başvurduğu 158 konut için önce 10 şehit ailesi ve gazi, kurasız dairelerinin belirlenmesi için çekilişe katıldı. Kalan daireler ise kura ile sahiplerini buldu.

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