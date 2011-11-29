İskenderun'da Suriye'yi işgal toplantısı

T24 - NATO ve Körfez ülkelerinden bir grup subayın İskenderun'da toplanarak Suriye'nin işgali için plan yapmaya başladığı iddia edildi.



İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile internet sitesi, ABD, Fransa, Kanada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen subayların, bir grup Türk askeri yetkiliyle Suriye sınırındaki İskenderun'da işgal planı yaptığını savundu.



Söz konusu ülkelerin subaylarının Suriye'de tampon bölge oluşturma ve Esad rejiminden kaçan mültecilerin kurtarılması için olası senaryolar üzerinde hazırlık yaptıkları belirtildi.

Plan NATO'nun değil



DEBKAfile'ın iddiasına göre bu plan NATO'dan bağımsız olarak yürütülüyor. Kara, deniz, hava ve mühendis subayların oluşturduğu ekibin görevinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet göstermek olduğu da savunuldu.

Tampon bölge fikrini Fransa ortaya attı



Suriye'de insani bir yardım koridoru oluşturulması fikrini ilk defa Fransa ortaya atmıştı. Fransa'nın bu teklifi Almanya ve Rusya gibi ülkeler tarafından kabul görmemişti.

Davutoğlu tampon bölgeden bahsetti



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bugün yaptığı açıklamada, yüzbinlerce kişinin şiddetten kaçması durumunda uluslararası toplumun, Suriye'de bir tampon bölge oluşturulmasını düşünmek zorunda kalabileceğini belirtmişti.





