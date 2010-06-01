İskenderun'da roketatarlı saldırı: 7 şehit, 8 asker yaralı

T24

Gece karanlığında saldırdılar

Şehitlerin isimleri

Kaçış yolları tutuldu

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı İkmal Birliği'ne teröristlerce önce roketatarlı, ardından uzun namlulu silahlarla açılan ateş ateşi sonucu 7 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı.Olay gece yarısı (31 Mayıs 2010) saat 00.10 sıralarında Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı İkmal Birliği’nde nöbet değişimi sırasında meydana geldi. Terör örgütü mensuplarınca otoyoldan askeri birliğe önce roketatarlı, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.Askerlerin de karşılık vermesiyle bölgede kısa süreli çatışma yaşandı. Hain saldırıda açılan ilk ateş sırasında 7 asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler Deniz Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Hatay Valiliği, İskenderun’da meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerlerin Serhat Aslan (Mardin), Kerem Oğuz Erbay (İzmir), İsmail Kartal (Erzincan), Erol Tavukçu (Van), Ümit Akbulut (Malatya) ve Erhan Terletme (Giresun) olduğunu açıkladı.Şehit cenazeleri otopsinin yapıldığı İskenderun Asker Hastanesi'nin de içinde bulunduğu Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılacak tören ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.Tedavileri süren 8 yaralı askerden bazılarının isimleri ise şöyle: Mehmet Aynur, Osman Toplar, Süleyman Kılıç, Taner Adıyaman, Erhan Terlemez, Nedim Çapıntüre.Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İlçe giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, operasyonlar başlattı.Genelkurmay Başkanlığı'ndan da saldırı ile ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:"31 Mayıs 2010 günü saat 00:10'da, nöbetçi personeli taşıyan askerî araca, Kışlanın doğusunda Adana-Hatay Otobanına yakın kışla tel örgüleri dışında yakın mesafeden, roketatar ve uzun namlulu silahlarla bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından kısa süreli silahlı saldırıda bulunulmuştur.Silah seslerinin duyulması üzerine Kışla Ani Müdahale Kıt'ası derhal olay yerine intikal etmiş ve olaya müdahale etmiştir. Ancak teröristlerin kısa süre içerisinde Adana-Hatay Otobanını geçerek ormanlık alana girdiği ve saldırının terör örgütünün sözde Amanoslar Saha Sorumlusuna bağlı bir grup tarafından yapıldığı değerlendirilmektedir.Yapılan silahlı saldırı sonucu;* 7 Er şehit olmuş,* 8 Er yaralanmıştır. Yaralılardan üç (3) Erbaş/Er uçakla GATA'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.Teröristlerin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığı Jandarma Özel Harekât Birliğince (JÖH) operasyona başlanmıştır.Olay üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturmaya saat 01:15'te başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."