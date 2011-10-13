T24 LogoT24 Logo
Gündem

İskenderun'da polis merkezine saldırı İSKENDERUN (A.A)

13 Ekim 2011 21:05

-İskenderun'da polis merkezine saldırı İSKENDERUN (A.A) - 13.10.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesinde Şehit Polis Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliğine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 polis memuru şehit oldu, biri ağır 3 polis memuru yaralandı. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderun-Adana karayolu üzerinde bulunan polis merkez amirliğine  kimliği belirsiz kişiler tarafından bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını söyledi. Açılan ateş sonucunda, bir polis memurunun şehit olduğunu, biri ağır 3 polisin de yaralandığını belirten Lekesiz, ''Terör saldırısı üzerinde duruyoruz. Olayda 1 şehit, 3 yaralı polis var. Çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. İçinden ateş açılan aracın plakasını belirledik. Görevliler aracı bulmaya çalışıyorlar'' dedi. Kaymakam Ali İhsan Su, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Yıldızkaya ile İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Aygen, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldılar. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24