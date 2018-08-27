İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 4 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine

\'İskenderun\'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı\' başlıklı haberimizi, ölü sayısının artması ve ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

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YENİDEN



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen Yılmazer ve Ocak aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmazer ve Ocak aileleri, yaşanan kız kaçırma olayını konuşmak için İsmet Yılmazer\'e (77) ait evde buluştu. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer (37), akrabaları Mehmet Yılmazer (46), Mustafa Yılmazer (49), Hüseyin Yılmazer, Hasan Güllü (31) ile İsa Ocak (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

3\'Ü DE HASTANEDE ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer, Mustafa Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ve jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarmanın şüpheli olarak Hakan Y.\'yi (35) aradığı belirtildi.



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