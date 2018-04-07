T24 LogoT24 Logo
Gündem

İskenderun'da, kaçak yollardan ülkeye giren 10 göçmen yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yapan 10 göçmen, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

07 Nisan 2018 03:06

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yapan 10 göçmen, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  
İçinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir minibüs, polisin \'dur\' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Polisin havaya ateş açarak ikazda bulunduğu minibüs, yaşanan kovalamacada önü kesilerek durduruldu. Minibüstekileri indiren polis, uyrukları henüz belli olmayan 10 kaçak göçmeni gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçak göçmenlerin uyruklarını belirlenmek için çalışmalara devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYPolisinMinibüstekileriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24