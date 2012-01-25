-İskenderun'da işçi minibüsü devrildi HATAY (A.A) - 25.01.2012 - İskenderun'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesindeki narenciye bahçelerinde çalışan tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Çakmaz (48) yönetimindeki 31 M 9069 plakalı minibüs, Denizciler beldesi otoban turnikeleri yakınlarında şarampole yuvarlandı. Döne Benli (55) ve Güllü Özink'in (38) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Elif Eda Çakmaz (14), Azize Çakmaz (41), Meziyet Çiğdem (52), Elmas Çiğdem (42), Dudu Uslu (39), Zeynep Kirade (47), Nurcan Kılınçoğlu (44), Esra Sert (16), Işılay Sert (47), Hatice Çelebi (47), Ramazan Cansız (17), Bayram Kılınçoğlu (48) ve Yakup Sert (49), İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.