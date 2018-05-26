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İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi

26 Mayıs 2018 16:10

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.
İskenderun\'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı\'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, \"Binalardan su dökülüyor galiba\" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.
Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren  yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

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