İskenderun saldırısına 'içerinden' destek mi verildi?

T24 - İskenderun'da 7 askerin şehit olduğu saldırıya birlik içinden destek mi geldi? 7 askerin şehit olmasına yol açan roketatarlı saldırıya birlik içinden de destek verildiği iddiaları gündeme geldi.



İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığı Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası’nda 7 askerin şehit olmasına yol açan roketatarlı saldırıya birlik içinden de destek verildiği iddiaları gündeme geldi.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Akın Bodur ve Barkın Şk'ın haberine göre; saldırının nöbetçi kulübesinin göremeyeceği tek noktadan yapılması iddiaları güçlendirirken olaydan 15 gün sonra İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’ndaki ankesörlü telefonlardan İskenderun Emniyet Müdürlüğü’nün aranarak “Sıra size geldi” diye tehditler savrulması da kafaları karıştırdı.



Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası’na 30 Mayıs’ta düzenlenen PKK saldırısıyla ilgili inceleme sürerken çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Bir askeri yetkili, saldırıya birlik içinden de destek verildiğini belirlediklerini söyledi.



Saldırının nöbetçi kulübesinin göremeyeceği tek nokta olan bir insan boyu uzunluğundaki sazlıkların arasından yapılmasının iddiaları güçlendirdiğini belirten askeri yetkililer, PKK’lilerin tel örgüleri keserek önce roketatar attıklarını, ardından da silahla taradığını anlattı. Bir yetkili, teröristlerden birinin çatışma sırasında mevzi almaya çalışan askerlere “Nereye kaçıyorsunuz, oyun oynamıyoruz burada” dediğini söyledi.





Güvenlik duvarı



Deniz Kurmay Albay Metin Şentürk tarafından 6 Ocak 2009’da yazılan denetleme raporunda da şu ifadeler yer almıştı: “Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası’nın kuzeyinden geçen İskenderun-Hatay otoyolunun kışlaya hâkim bir km’lik bölümünde kışlaya karşıdan yapılacak terörist saldırılara (Roketatar, havan vb.) karşı açık konumda bulunduğu ve bölgenin terörist faaliyetlere açık olması nedeni ile mevcut durumun kışla güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiştir. Karayolları sorumluluk sahasında yer alan bahse konu bölgenin terörist faaliyetlere engel olacak şekilde tahkim edilmesi (duvar ile örülme vb.) maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordine kurulması, bu yöntem ile gereği yapılamadığı takdirde DKD kapsamında yapılması için üst makama teklifte bulunulması sağlanacaktır.” Raporun, basına yansımasının ardından “Asker neden gerekli tedbirleri almadı?” tartışması yaşanmıştı. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden, “güvenlik duvarı” örülmesi için başvurduğu öğrenildi.



Genelkurmay Başkanlığı kaynakları da Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmaları doğruladı. Bu gelişmelerin ardından belediye devreye girdi. İskenderun Belediye Meclisi, Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası’na güvenlik duvarı yapılmasını kararlaştırdı. Belediye Meclisi, bu kararı oybirliği ile kabul etti.





