-İSKENDERUN LİMANI'NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE ONAY ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Rekabet Kurulu, TCDD İskenderun Limanının İşletme Hakkının 36 yıl süreyle devredilmesi işlemine izin verdi. Rekabet Kurulu kararları, Kurumun internet sitesinde yayımlandı. Kurul, TCDD İskenderun Limanı'nın işletme hakkının 36 yıl süreyle ''Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.'' veya ''Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'' veya ''YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Alp Ateş Ltd. Şti.-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş.-Sabay Denizcilik Vapur Acentalığı Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu'' veya ''Global Liman İşletmeleri A.Ş.'' veya ''CEY Liman İşletmeleri A.Ş. (Cey Grubu Ortak Girişimi)'' tarafından devralınması işleminin, 4054 sayılı Rekabet Kanunu ve özelleştirme yoluyla devralmalara ilişkin tebliğ kapsamında izne tabi olduğunu kararlaştırdı. Kurul, inceleme sonunda adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda ilgili Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.