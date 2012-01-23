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Ekonomi

İskenderun Limanının devir töreni ANKARA (A.A)

23 Ocak 2012 12:58

-İskenderun Limanının devir töreni  ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - İskenderun Limanının Limak Yatırım'a işletme hakkı devir töreni, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başladı. Rixos Otel'de düzenlenen törenle TCDD'ye ait İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreli işletme hakkı, Limak Yatırım'a devrediliyor. İskenderun Limanının özelleştirilmesine ilişkin 2005 yılına bir kez ihaleye çıkılmış, ancak ihale iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 17 Mayıs 2010'da ikinci kez ihaleye çıkılmış, son teklif verme arihi olan 16 Eylül 2010'da 12 teklif alınmıştı. 28 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri ve açık artırma sonucunda 372 milyon dolar olarak en yüksek teklif, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. tarafından verilmişti. İhalenin sonuçları 7 Ocak 2011 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile onaylanmıştı. Doğu Akdenizde yer alan TCDD İskenderun Limanının toplam yük elleçleme kapasitesi, yıllak 3.2 milyon ton. Limanın Akdeniz bölgesi limanları içindeki payı yaklaşık yüzde 2,4, Türkiye limanları içindeki payı yüzde 0,8 olarak belirtiliyor.

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