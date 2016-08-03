İskenderun Limanı'nda çeyrek tonluk kokain operasyonu

İskenderun Limanı'nda konteynerlerin boşluklarına bıraktıkları 251 kilo 800 gram kokaini 'kap-kaç' (rip-off) yöntemi ile Türkiye'ye sokmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandı.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülke tarihinin en büyük kokain yakalamalarından birini gerçekleştirdi.



Daha önce İstanbul ve Kocaeli'nde konteynerler kullanılarak gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı teşebbüsünün bir benzeri geçtiğimiz gün İskenderun Limanı'nda yaşandı.



DHA'nın haberine göre; uyuşturucu tacirleri Güney Amerika ülkelerinden gönderilen konteynerlerin boşluklarına bıraktıkları kokaini 'kap-kaç' (rip-off) yöntemi ile Türkiye'ye sokmaya çalışırken yakalandı.



Mısır'ın Damietta Limanı'ndan İskenderun Limakport Limanı'na gelen 33 adet konteynerin çıkış ülkesi Brezilya olarak görülüyordu. Konteynerler hedef şaşırtmak için önce Mısır'a uğradı. Kap-kaç yöntemine karşı hazırlıklı olan ekipler bu durumdan şüphelenerek söz konusu konteynerleri gemi tahliye edilir edilmez araç ve konteyner tarama sistemine yönlendirdi.



Mobilya ürünü yüklü olduğu bildirilen konteynerlerden üçünde olağandışı yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, daha önce yoğunluk tespit edilen konteynerlerden birinde 9 adet siyah çanta içerisinde toplam ağırlığı 251 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. İlk hesaplamalara göre yakalanan uyuşturucunun toplam piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.



Terörle bağlantısı olduğu düşünülen kaçakçılık olayı ile ilgili olarak devam eden soruşturmaya emniyet birimleri de dahil edildi. Kaçakçılığa karıştığı düşünülen 2 kişi ise adli makamlara sevk edildi.