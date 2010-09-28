-İSKENDERUN LİMANI'NA 372 MİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İskenderun Limanı'nın 36 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 372 milyon dolarla Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun Komisyon Başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 160 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 6 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 255 milyon 100 bin dolara çıktı. Bu turda Çelebi-Kolin OGG elendi. İkinci elemeli turda PSA-Akfen OGG elendi ve en yüksek tutar 301 milyon 900 bin dolar olarak tespit edildi. Üçüncü elemeli turda en yüksek tutar 325 milyon 150 bin dolara yükselirken, bu turda da Yıldırım Holding A.Ş ihale dışı kaldı. Dördüncü elemeli turda IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş elenirken, en yüksek tutar 336 milyon 200 bin dolar oldu. Beşinci elemeli turda Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş elendi. Bu turda da en yüksek tutar 338 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Altıncı elemeli turda da ihale dışı kalan grup Gemport-Limar OGG oldu. Daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 351 milyon 300 bin dolar, artırım aralığı ise 100 bin dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın ilk turunda CEY Grubu Ortak Girişimi, Global Liman İşletmeleri A.Ş ve YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş-Alp Ateş Limited Şirketi-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş-Sabay Denizcilik Vapur Acenteliği Nakliye ve Ticaret Şirketi OGG ihaleden çekildi. Daha sonraki açık artırma turları, Limak Yatırım ile Kumport Liman Hizmetleri arasında geçti. Açık artırma turlarının sonunda en yüksek teklifi 372 milyon dolarla Limak Yatırım verdi. Bu arada İskenderun Limanı, 2005 yılında ihaleye çıkarılmış ve bu ihalede en yüksek teklif 80 milyon dolar olmuştu. Ancak sözkonusu ihale daha sonra iptal edilmişti.