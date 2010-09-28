İskenderun Limanı'na 372 milyon dolar

T24



İhaleye kimler teklif vermişti?



İlk ihale 2007'de iptal oldu

Aktarma limanı olarak önemli bir role sahip olan İskenderun Limanı ikinci kez görücüye çıktı. İhaleyi 372 milyon dolarlık teklifiyle Limak kazandı. Ntvmsnbc'nin haberine göre, limanın 36 yıl süreyle işletme hakkı devri yöntemiyle satışı için nihai pazarlık görüşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.İhalede elemesiz turda en yüksek teklif tutarı 160 milyon dolar oldu. İhalede ilk elemeli turda teklif 255.1 milyon dolara çıkarken, Çelebi-Kolin Ortak Girişim Grubu elendi. İkinci elemeli turda 301.9 milyon dolar teklif edilirken, ilk ihaleyi alan PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu saf dışı kaldı. Üçüncü elemeli turda Yıldırım Holding A.Ş. elenirken, teklif tutarı 325.1 milyon dolara yükseldi.Dördüncü elemeli turda teklif 336.2 milyon dolara çıkarken, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elendi. Beşinci turda en yüksek teklif tutarı 338.3 milyon dolar olurken, Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihale dışı kaldı.Son tur öncesi YDA İnşaat-Alp Ateş-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş.-Sabay Denizcilik Ortak Girişim Grubu ve Limak İnşaat mola aldı.Son turda Gemport-Limar Ortak Girişim Grubu ihale dışı kaldı. Açık artırmaya 351.3 milyon dolardan geçildi. Asgari artırım aralığı 100 bin dolar olarak belirlendi. Beş yatırımcının katıldığı açık artırmada CEY Grubu 'hayırlı olsun' derken, Kumport teklifi 351.4 milyon dolara çıkardı. Daha sonra Global mola istedi ve ihaleden çekildiğini açıkladı. Limak teklifi 351.5 milyon dolara çıkarırken bu kez YDA OGG mola istedi ve 'teşekkür' ederek çekildi.Kumport ve Limak arasında başlayan nefes kesen çekişmede galip gelen Limak oldu. Limak 372 milyon dolarlılk teklifiyle ihaleyi kazandı. İlk ihale göz önüne alındığında teklif tutarı 4.6 kat fazla oldu.1.Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.2.Yıldırım Holding A.Ş.3.IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.4.PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu5.CEY Grubu Ortak Girişimi6.Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.7.YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Alp Ateş Ltd. Şti.-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş.-Sabay Denizcilik Vapur Acenteliği Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu8.Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.9.Global Liman İşletmeleri A.Ş.10.Çelebi-Kolin Ortak Girişim Grubu11.Gemport-Limar Ortak Girişim Grubu12.Anadolu Girişim Grubu (Teklif veren grup ihaleye katılmadı)İskenderun Limanı'nın 2005'teki ilk özelleştirme girişiminde Akfen ve Singapurlu PSA konsorsiyumu 80 milyon dolarla en yüksek teklifi vermişti. Ancak ihale yargı kararları doğrultusunda 2007'de iptal edilmişti.Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanan İskenderun Limanı, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de hizmet veriyor. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahip liman, 1400 metre uzunluğunda bir mendireğe sahip.Demiryolu, karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olan İskenderun Limanı, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet veriyor.60 bin ton kapasiteli TMO'ya ait bir beton siloya sahip olan limanda rıhtımla bağlantılı bir konveyör sistemi mevcut ve ayrıca, yükleme hızı saatte 350 ton, boşaltma hızı saatte 250 ton olan bir cevher konveyörü de bulunuyor.