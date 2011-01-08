-İSKENDERUN LİMANI LİMAK'IN ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - TCDD'ye ait İskenderun Limanı İşletme Hakkının, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş'ye verilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İskenderun Limanının İşletme Hakkı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihalede 372 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş'ye devredilecek. Limak'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ya da diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatı irat kaydedilecek ve İskenderun Limanının İşletme Hakkı, ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye verilecek. 371 milyon dolarlık teklifi bulunan Kumport'un da mevzuat hükümlerine uymaması halinde, bu firmanın teminatı da irat kaydedilecek ve İşletme Hakkı, ihalede 338 milyon 305 bin dolarla en yüksek üçüncü teklifi veren YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş-Alp Ateş Ltd Şti.-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş-Sabay Denizcilik Vapur Acentalığı Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubuna devredilecek. Bu firmanın da yükümlülüklere aykırı davranması durumunda, ihalede 337 milyon dolarla dördüncü teklifi veren Global Liman İşletmeleri A.Ş, o da aynı tavrı gösterirse bu defa 327 milyon 750 bin dolarlık teklifin sahibi CEY Grubu Ortak Girişim Grubu, İskenderun Limanının İşletme Hakkını alacak. Bütün firmaların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve diğer yükümlülüklere uymaması halinde ise İskenderun Limanı özelleştirme ihalesi iptal edilecek. ÖYK'nın bir başka kararıyla Türkşeker A.Ş'ye ait Manisa'nın Soma ilçesindeki 2.388 metrekarelik taşınmaz ile üzerinde bulunan ofis, lojman, ambar, hangar, ihata duvarı gibi müştemilat, yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Ramazan Gül'e 3 milyon 350 bin lira karşılığında satılacak. Gül'ün yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, sözkonusu taşınmaz, ihaledeki diğer en yüksek teklif sahiplerine verilecek. -YEDİTEPE OTELCİLİKTEKİ SGK PAYI- ÖYK'nın bir başka kararıyla da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş sermayesinde bulunan yüzde 11 oranındaki iştirak hissesi, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Satış yöntemiyle özelleştirilecek hisseye ilişkin özelleştirme işlemleri de 2 yıl içerisinde tamamlanacak.