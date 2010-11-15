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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 4.9'LUK DEPREM  ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 11:19

-İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 4.9'LUK DEPREM  ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - İskenderun Körfezi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 01.08'de merkez üssü İskenderun Körfezi olan 4.9 büyüklüğünde orta şiddetli deprem kaydedildi. Bu arada Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 5.1 (şiddetlice)olarak açıklandı. Depremin, Hatay'ın ilçeleri ile Adana ve Mersin'de hissedildiği bildirildi. Depremin ardından İskenderun'da bazı vatandaşların sokağa çıktıkları ve bir süre sokakta bekledikleri görüldü. İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, ilk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadığını kaydetti.

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