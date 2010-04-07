İskenderun Körfezi, yassı çelik üretim merkezi oluyor

T24- Türkiye'deki demir çelik üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren İskenderun Körfezi, İSDEMİR'in yassı üretimi, Tosyalı Holding'in Osmaniye tesislerinde yassı üretimine başlaması ve devam eden MMK-Atakaş yatırımının yıl sonunda tamamlanmasıyla yassı çelik üretim merkezi haline gelecek.



Yassı çelik merkezi olacak diyoruz çünkü İskenderun, 3 milyon tonluk İSDEMİR, 2 milyon tonluk Tosyalı ve 2,5 milyon tonluk MMK-Atakaş yatırımı ile birlikte toplamda 7,5 milyon tonluk yassı kapasitesine ulaşacak. Türkiye'nin ithal kalemleri arasında yer alan yassı çeliğin üretimi ile cari açığın azaltılması ve döviz tasarrufu sağlanacak.

Yassı üretimlerinin bölgemize farklı sanayi yatırımlarını çekmesi bekleniyor. Bölgemiz büyük bir yatırım hamlesi içerisinde. Bu yatırımlara cevap vermek için en önemli sorun ise her zaman belirttiğimiz gibi yer sıkıntısı. Hatay'da yatırımlarını büyütmek isteyenler ve yeni yatırımlar yapma düşüncesinde olanlar, yer sorunu ile mücadele etmekten yoruldu. Hatay'ın çok özel bir il olduğunu ve her metrekaresinin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Hatay Valimiz Celalettin Lekesiz, "İskenderun-Payas- Dörtyol- Erzin bölgesinde bir metrekarelik yer yok ve yoğun bir arsa talebi ile karşı karşıyayız. Son yıllarda bölgemizde demir çelik sektöründe çok ciddi yatırımlar yapıldı ve Türkiye'nin yassı üretiminin yüzde 87,5'ini bölgemiz gerçekleştiriyor. Hatay, Türkiye demir çelik üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiriyor ve en fazla demir çelik üreten il konumundayız. Yatırımcılarımızın yer talebine cevap verdiğimizde yeni yapılacak yatırımlar ilimiz ve ülkemiz adına ciddi katkılar sağlayacaktır. Toplam bin 500 dekarlık alanda Erzin OSB'yi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Otobanın sol tarafında kalan bölümü sanayi yatırımları için nasıl daha iyi değerlendiririzin araştırmalarını yürütüyoruz. OSB'lerimizin genişlemesi için alternatif alanlar ve bunların hukuksal sorunlarını araştırıyoruz" açıklamasını yaparken, bu sorunun en kısa sürede çözüleceği konusunda umutlarımız artıyor.

Yassı çeliğin büyük fırsatlar barındırdığı otomotiv, gemi inşa sanayi ve beyaz eşya gibi sanayi kollarının bölgemize çekebilecek özellikte olduğu bilinen bir gerçek. Yatırımcılarımız için yeni yer sunabilmek adına valiliğimizin başlatmış olduğu ve sonuçlandırılacağına inandığımız OSB'ler hayata geçirilirse, bölgemiz yerli ve yabancı daha birçok yatırıma ev sahipliği yapacak. Daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam yaratacak olan bu yatırımları elimizden kaçırmak istemiyoruz.