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İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü; kıyı emniyeti uyarı yaptı

Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı

04 Aralık 2021 17:23

İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteyner düştü.

Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada “36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" denildi.

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı. (İHA)

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