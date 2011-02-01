-İSKENDERİYE'DE YÜZBİNLER YÜRÜDÜ İSKENDERİYE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de yüzbinlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ülkeden ayrılması için yürüdü. Kent merkezindeki cami önünde toplanan, yüzleri gülen kalabalığın oluşturduğu kortejin 5 kilometreyi bulduğu, ancak birçok göstericinin paralel yollardan yürüdüğü için kesin sayı vermenin mümkün olmadığı belirtildi. Başkent Kahire'dekiler gibi İskenderiye'deki göstericiler de, 1981'den beri iktidarda bulunan Mübarek'in ülkeden gitmesini istiyor.