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İSKENDERİYE'DE YÜZBİNLER YÜRÜDÜ İSKENDERİYE (A.A)

01 Şubat 2011 22:04

-İSKENDERİYE'DE YÜZBİNLER YÜRÜDÜ İSKENDERİYE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de yüzbinlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ülkeden ayrılması için yürüdü. Kent merkezindeki cami önünde toplanan, yüzleri gülen kalabalığın oluşturduğu kortejin 5 kilometreyi bulduğu, ancak birçok göstericinin paralel yollardan yürüdüğü için kesin sayı vermenin mümkün olmadığı belirtildi. Başkent Kahire'dekiler gibi İskenderiye'deki göstericiler de, 1981'den beri iktidarda bulunan Mübarek'in ülkeden gitmesini istiyor.

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