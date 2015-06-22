İskender'in adı menülerde değişecek!

Bursa'nın meşhur yemeği İskender'in tescillendiğine dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa İskender Döneri'nin adıyla ilgili bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, Türkiye çapında İskender Döneri’nin türevleri olan isimlerle satış yapıldığına dikkat çekilerek, bunun marka ihlaline neden olduğu belirtildi.

Yazı; Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu’na gönderildi. Uyarı yazısı şöyle:

“İskender Döneri’nin türevleri olan ‘İskender’, ‘İskender Kebabı’, ‘Hakiki İskender Kebabı’, ‘Bursa İskender Kebabı’, ‘İskender Kebapçısı’, ‘Kebapçı İskender’, ‘Bursa Kebapçı İskender’ isimli markaların 1996 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olduğu ve marka sahiplerinin izinleri alınmadan Türkiye genelinde haksız olarak kullanılmasının marka ihlaline sebep olacağı belirtilmiştir."

'Haklar marka sahibine ait'

Marka tescillerinden doğan hakların kapsamı, TPE’nin Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenmiş olup, marka tescillerinden doğan haklar münhasıran marka sahibine ait olmaktadır. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarların imal ettikleri ürünlerde ‘İskender Döneri’nin türevleri olan söz konusu tescilli markaların ismini kullanmamaları gerekmektedir. Esnafın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmeleri gerekir.”