İşkenceyle suçlanan Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dostum 'Türkiye'ye gidiyor'

Afganistan'ın kaçırdığı siyasi rakibine işkence ettiği iddia edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum'un, hükümetin soruşturması sürerken Türkiye'ye gitmek üzere ülkesini terk ettiği açıklandı.

Afgan yetkililer, Cuma günü General Dostum'un başkent Kabil'den ayrıldığı belirtildi.

Dostum'un Sözcüsü Beşir Ahmed Tayanç ise, Dostum'un "tıbbi kontroller" için seyahate gittiğini ve kısa süre sonra geri döneceğini duyurdu. Sözcü, "General Dostum ülkesini asla terk etmez, aksine bu zorlu zamanlarda halkının yanında durmayı sürdürüyor" dedi.

Dostum, adamlarına rakibi Ahmed Eşçi'ye işkence etmeleri için emir vermekle suçlanıyor. Eşçi General Dostum'un, ülkenin kuzeyindeki memleketi Jowzjan'ın eski valisi.

Eşçi, Kasım 2016'da, Afgan cumhurbaşkanı yardımcısının konutunda zorla tutulduğunu, Dostum ve 10 adamı tarafından günlerce dayak yediği ve cinsel tacize uğradığını söylemişti.

Dostum'un Türkiye'ye zorla sürüldüğü iddia ediliyor. Hükümet yetkilileri ise bu iddiaları doğrulamadı.

Hükümet soruşturması sürerken, suçlamaları reddeden Dostum herhangi bir ceza almış değil.

Daha önce Avrupa Birliği ve ABD de Afganistan'a konuyla ilgili hızla soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı. Ancak herhangi bir süreç başlatılmadı.

General Dostum 2008'de de kendi milislerini bir siyasi rakibini kaçırmak, dövmek ve taciz etmekle, sonrasında ise polise ateş açmakla suçlanmış, ardından Türkiye'ye gitmişti.

General Dostum Afganistan'ın ulusal birlik hükümetine 2014'te katılmıştı.

Özbek kökenli General Dostum, ülkede uzun süredir devam eden iç savaştaki bazı en büyük katliamlarla suçlanıyor.