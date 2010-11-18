İşkenceyle suçlanan 10 polise jet beraat

T24 - Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan yakalanan Abdurrahim Aslan'a cinsel organını sıkarak işkence etmekle suçlanan 10 polise ilk duruşmada beraat kararı çıktı.



Halen Siirt E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan evli ve 2 çocuk babası Aslan'a 2007'de gözaltında tutulduğu sırada işkence yaptıkları öne sürülen biri kadın 10 polis hakkında Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede, Aslan'ın Siirt Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde 3 gün sorgulandığı belirtilerek "Polisler Aslan'ın penisine ip bağladıktan sonra çekti, testislerini sıktı, çırılçıplak soyulup tekme ve tokatlarla defalarca vücudunun çeşitli bölgelerine darbe vurularak fiziksel işkenceye maruz kaldı" denildi. Aslan'ın sürekli küfür ve tehdide maruz kaldığı kaydedildi. 12'şer yıl hapis istenen polisler Aslan'ın kendilerini yıpratmak için iftira attığını savunarak "Penis ve testislerine bizi yıpratmak için kendisi zarar vermiş olabilir" dedi.





İlk duruşmada bitti



Sanık polislerin yargılanmasına geçen hafta başlandı. İlk duruşmada Aslan'ın cinsel organındaki kızarıklıkları tespit eden doktor A.G. tanık olarak dinlendi. doktor, mağdur gözaltına alındığında yapılan sağlık kontrolülerinde cinsel organına bakılmadığı için kızarıklığın zamanını bilemeyeceğini belirtti. Dicle Üniversitesi raporunda da Aslan'ın travma sonucu ereksiyon sorunu yaşadığı belirtildi. Mahkeme aynı duruşmada beraat kararı verdi. Hayvancılık yapan mağdurun "göçer" olduğu belirtilen kararda "Temizliğe dikkat edilmediği ve uzun süre dağlarda kalındığı için testislerde enfeksiyon olması normaldir" denildi.





Bir milyon liralık tazminat davası



Aslan, travmaya yol açan işkenceden İçişleri Bakanlığı'nı sorumlu tutarak Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nde 500 bini maddi, 500 bini de manevi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.





