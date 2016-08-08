"İşkenceyle katledildim, beni unutturmayın!"

2 Ağustos'ta ağabeyi tarafından, cep telefonu kullandığı gerekçesiyle öldürülen Amine Demirtaş için Batman'da afişler asıldı.

Habertürk’ten Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman'da bir grup kadın 2 Ağustos'ta ağabeyi tarafından işkenceyle öldürülen Amine Demirtaş'ın fotoğraflarının yer aldığı afişleri bilboardlara astı. Afişlerin üzerine, "Ben Amine Demirtaş ailem tarafından işkenceyle katledildim beni unutturmayınız" yazılı mesajlar verildi.

11 Ağustos'ta sivil toplum örgütleri genç kızın öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto edecek.

Batman Belediyesi Kadın Meclisi, 17 yaşındaki Amine Demirtaş'ın, 2 Ağustos'ta cep telefonu kullandığı gerekçesiyle ağabeyi tarafından işkence edilerek öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, 1955 Batman Belediyesi Kadın Futbol Takımı sporcuları da destek verdi.

Kadın Meclisi adına açıklama yapan Berivan Acar, birçok kişinin medya aracılığıyla öğrendiği, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, intiharlar ve intihar süsü verilmiş cinayetlerin gün geçtikçe tırmandığını belirtti. Kentte birkaç gün önce Amine Demirtaş'ın, "ailesinden habersiz telefon kullandığı" bahanesiyle babasının azmettirmesi sonucu ağabeyi tarafından elektrik verilerek, dövülerek hunharca katledildiğini anlatan Acar, Amine ile beraber Batman'da son 6 ayda 7 cinayet işlendiğini ifade etti.