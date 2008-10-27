İşkenceyi yazmak yasak!

Engin Çeber’in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin mahkeme tarafından yayın yasağı konuldu.Çeber'in ölümü ile ilgili soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın selameti açısından konuya ilişkin “yayın yasağı” getirilmesi için nöbetçi mahkemeye başvurdu.Başvuruyu değerlendiren Bakırköy nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini kabul ederek, Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca soruşturmada “yayın yasağı” konulmasına karar verdi.Basın Kanunu'nun 3. maddesi, “Basın özgürdür. Bu özgürlük, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir” hükümlerini içeriyor.