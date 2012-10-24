İşkenceyi deşifre eden ajanı CIA affetmedi

Amerikan istihbarat örgütü CIA'in 11 Eylül sonrası gözaltına aldığı terör zanlılarına işkence yaptığını basına sızdıran eski ajan John Kiriakou 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



ABD'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası Amerikan istihbarat örgütü CIA tarafından, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde gözaltına alınan terör zanlılarına işkence yaptığını basına sızdıran CIA eski üst düzey çalışanı John Kiriakou 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza sonrası açıklama yapan eski ajan John Kiriakou'nun avukatı, müvekkilinin CIA'ın gizli belgelerini basına sızdırmak suçlamasıyla ceza aldığını söyledi. Kiriakou "gizli ajanları ve ulusal savunma bilgilerini deşifre etmeyi suç sayan yasalar" kapsamında yargılandı.

Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen CIA eski ajanı John Kiriakou, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in sağ kolu Ebu Zübeyde’nin yakalanmasında görev alan gizli CIA ajanlarının adını deşifre etmekle ve CIA’in yayınlarını denetleyen kurula yalan bilgi vermekle de suçlanıyordu.

1990 ve 2004 yılları arasında istihbarat uzmanı olarak CIA’de görev yapmış olan John Kiriakou, Aralık 2007’de Zübeyde’nin, suyun altında boğulma hissi yaşayana kadar tutulduğu ‘waterboarding’ işkencesine maruz kaldığını Amerikan CBS haber kanalına açıklamıştı.

Kiriakou sonradan yazdığı anılarında Zübeyde’nin sorgulamasında bulunmadığını belirtse de, CIA’in terör şüphelilerine uygulanan işkenceyi tarif eden ilk Amerikalı yetkili olmuştu.



Petraeus da tutuklanmasını desteklemişti



CIA eski ajanı Kiriaku’nun, Zübeyde’nin 2002 yılında Pakistan’da yakalanıp Guantanamo üssüne götürülmesi operasyonunda yer alan gizli ajanların kimliğini deşifre etmesi nedeniyle tutuklanmasına CIA Başkanı David Petraeus da destek vermişti.

Petraeus “Servisimizin operasyonlarının hassasiyeti ve ajanlarımızın içinde bulunduğu riskler düşünüldüğünde sırların yasadışı yollarla dağıtılması hayatları riske atan bir güven ihlalidir” demişti.