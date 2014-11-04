'İşkenceye toleransı' haberleştiren gazeteci Göktaş’a iki yıla kadar hapis istemi

İzmir'de karakolda dövüldüğü görüntülerle tespit edilen Fevziye Cengiz'e 'polise hakaret ve direnme'de sekiz yıla kadar hapis, dayakçı polislere ise bir yıl hapis isteyen savcı bu talepleri haber yapan gazeteci Kemal Göktaş'ı şikâyet etti. Göktaş 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanacak.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, İzmir ’de Fevziye Cengiz'e karakolda işkence davasında polislere bir yıl, mağdureye sekiz yıla kadar hapis cezası istenmesine ilişkin olarak “savcının polislere ayrıcalık gözettiği algısını oluşturmaya yönelik” haber yaptığı iddiasıyla gazeteci Kemal Göktaş’a dava açtı. Savcı, Göktaş’ın söz konusu haberi nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret ettiği' iddiasıyla bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istedi. Şikayetçi Savcı Göksel Er ise işkence suçundan yargılanan polislere sadece 1.5 aydan bir yıl bir aya kadar hapis istemişti.

İzmir Savcısı Göksel Er tarafından İzmir Başsavcılığı’na verilen şikâyet dilekçesi üzerine gazeteci Milliyet gazetesi muhabiri Göktaş hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Savcı Göksel Er’in Fevziye Cengiz’in İzmir Karabağlar Polis Merkezi Amirliği’nde dövülmesi olayıyla ilgili İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada verdiği mütalaayı haber yapan Göktaş hakkında, ‘hakaret ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

‘Algı oluşturmaya’ yönelik haber suçu

Göktaş’ın yazdığı haberde, Savcı Er’in ismini açıkça yazdığı belirtilerek, “İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davadaki mütalaasının kamuoyunda farklı algılanmasına, bir anlamda görevli savcı olan müştekinin polislere ayrıcalık gözeterek hakkaniyete uygun hareket etmediği yönünde algı oluşturmaya yol açacak şekilde AİHM ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre hakaret suçunu işlediği” savunuldu. Bu nedenle Göktaş’a ‘aleni olarak kamu görevlisine hakaret suçundan’ bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

Habere ‘hakaret’ davası

İddianamede, gazeteci Göktaş’ın hangi ifadeyle Savcı Er’e hakaret ettiği somut olarak belirtilmedi ve haberdeki ifadelerin bir bütün olarak Savcı Er’in polislere ayrıcalık gözettiği algısı yaratılmaya çalışıldığı savunuldu. Savcı Bilgin, haberdeki şu ifadeleri bu iddiasına dayanak olarak gösterdi:

“İzmir’de Fevziye Cengiz’i feci şekilde döven polislerin yargılandığı davada savcı 2 polis için 1 yıl hapis, 1 polis için beraat istedi. Savcı, dövülen kadının hakaret suçundan 8 yıl hapsini talep etti. İzmir’de Karabağlar Polis Merkezi'nde Fevziye Cengiz isimli kadını dövdükleri görüntülerle ortaya çıkan polislerin işkence suçundan yargılandığı davada skandal yaşandı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mütalaasını veren savcı Göksel Er, skandala imza attı. Savcı, polise küfür ettiğini savunduğu

Cengiz’in, eşinin ve damadının polisin Cengiz’e küfür ettiği yönündeki ifadelerini ‘akrabaları’ olduğu için inandırıcı bulmadığını belirtti. Savcı Er, görüntülere yansıyan dayağı işkence saymama gerekçesini ise, sanık polislerin işkence kastı ile değil, kendilerine hakaret edilmesinden duydukları kızgınlıkla bu suçu işlemişlerdir diye açıkladı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaasını veren savcı Göksel Er, işkenceden yargılanan 3 polisten 2’sine 1.5 aydan 1 yıl 1 aya kadar hapis cezası isterken bir polisin ise beraatına karar verilmesini istedi. Savcı Er, mağdur Fevziye Cengiz hakkında ise polislere hakaret ettiği ve direndiği gerekçesiyle 2 yıl 1 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.”