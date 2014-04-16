İşkencenin belgelendiği Ebu Gureyb cezaevi kapatıldı

2003 yılında Amerikan askerlerini Iraklı tutuklulara işkence ederken gösteren fotoğrafların çekildiği Irak'taki Ebu Gureyb Cezaevi kapatıldı. Irak Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, mahkumların çevredeki diğer cezaevlerine nakledildiği bildirildi. Bakanlığa yakın kaynaklar, cezaevinin baskın yapılacağına ilişkin istihbarat geldiği gerekçesi ile kapatıldığını söyledi.

Irak Adalet Bakanı Hasan eş-Şemmeri, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat Merkezi Hapishanesi'nin, eski adıyla Ebu Gureyb'in muhtemel bir baskın girişiminden kaçınmak için boşaltılarak kapatıldığını, mahkumların çevredeki diğer cezaevlerine nakledildiğini belirtti.

Şemmeri, "Tutuklu ve mahkum 2 bin 400 kişinin diğer şehirlerdeki cezaevlerine nakledilme işlemi tamamlandı. Cezaevinin kapatılması, tedbir amaçlıdır" ifadesini kullandı.

Bakanlığa yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre de "baskın yapılacağı ve mahkumların kaçırılacağı hakkında güçlü istihbarat bilgilerine ulaşılması" nedeniyle cezaevi kapatıldı.

Geçen temmuz ayında Ebu Gureyb ve Taci cezaevlerine silahlı kişiler tarafından baskınlar düzenlenmiş, Adalet Bakanlığı, çıkan olaylarda en az 100 mahkumun kaçtığını, 27 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Emniyet kaynakları ise cezaevlerinden çoğu El-Kaide bağlantılı 815 mahkumun firar ettiğini belirtmiş, olayların sorumluluğunu Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

11 asker yargılandı

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. 11 cezaevi personeli, tutuklulara çeşitli şekillerde işkence edildiğini belgeleyen fotoğrafların basına sızdırılmasının ardından, işkence ve kötü muamele yargılanmıştı. Tutuklulara kötü muamele eden Amerikan askerlerinden oluşan grubun lideri Charles Graner Jr. 10 hapis cezasına çarptırılmış, 6.5 yılın ardından serbest bırakılmıştı.