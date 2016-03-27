Çocuklarına işkenceden yargılanan aile üçüncü bebeği bekliyor

Bebeklerinin vücudunda sigara söndürmek, kaynar su dökmek suçlamalarından yargılanan anne-baba üçüncü çocuklarını bekliyor. İki çocuğu da devlet korumasında olan baba mahkemede "Düzenimizi kurduk, diğer çocuklarımızı da istiyoruz" dedi. Tanıklık yapan komşuları çiftin sürekli kavga ettiğini, kadının hamileyken bile şiddet gördüğünü, geceleri bebeklerini evde yalnız bıraktıklarını anlatmıştı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Üyesi Aşkın Yaşar Topuzoğlu ise "Anne ve babanın çocukları yetiştirecek ehliyete sahip olup olmadığı tespit edilmeli" dedi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Maltepe'de, 1.5 yıl önce parmak aralarında, yüzünde ve cinsel organında sigara söndürülen, vücudunun bazı bölümleri kaynar suyla haşlanan 1.5 yaşındaki oğullarına işkenceden tutuksuz yargılanan anne Emel ve baba Hüseyin A. çiftinin duruşması 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görüldü.

Baba Hüseyin A. olayın ardından evi 6 ay süreyle terk eden eşiyle, aile büyüklerinin isteği üzerine yeniden bir araya geldiklerini belirterek "Düzenimizi yeniden kurduk. Devletin aldığı 2 çocuğumuzu istiyoruz. Eşimle şimdi 3'üncü bebeği bekliyoruz. 3 aylık hamile. O nedenle duruşmaya gelemedi.’’ dedi.

Anne mahkemeye zorla getirilecek

Duruşmada kendisine, 1.5 yaşındaki oğlunun hastaneye kaldırılmadan önce en az 1 haftalık olduğu belirtilen işkence görmüş fotoğrafları gösterilen sanık baba kendini şöyle savundu: "Ben gece çalışıyorum. Bu olaylardan 2 gün önce eşim çocukları da alıp bir kadın arkadaşının yayına gitti. 3 gün çocukları görmedim. Ben de, eşim de sigara içeriz. Eğer bunu eşim yaptıysa cezalandırılsın. Çünkü çocukları yalnız bırakıp dışarı gidiyordu. Gece eve arkadaşları geliyordu. Alkol alıp bunları yapmış olabilirler”. Hâkim, annenin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“Doğacak bebek aileden alınmalı”

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Üyesi Aşkın Yaşar Topuzoğlu: "Anne ve babanın çocukları yetiştirecek ehliyete sahip olup olmadığı tespit edilmeli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tedbir kararı isteyebilir. Bebeğin velayetinin aileye verilip edilmeyeceğine bakılır." İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aydeniz Alisbah Tuskan: "Böyle bir ailenin çocuk sahibi olması vahim bir olay. Ancak insanın bedenindeki kişilik hakları var. Bebek kürtajla alınamaz ama devlet çocukları koruma altına almalı ve asla bu aileye teslim etmemeli."