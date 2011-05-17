-İŞKENCECİ SUBAYLARA ÖMÜR BOYU HAPİS ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Arjantin'de tarihe "kirli savaş" olarak geçen, 1976-1983 askeri diktatörlük döneminde sivillere işkence ederek öldürdüğü belirtilen 8 eski subay ömür boyu hapse mahkum oldu. Bir yıl kadar süren davanın sonunda subaylar, çoğu solcu Montoneros grubuna mensup 22 kişinin orduya teslim olduktan sonra işkence görerek öldürülmesinden suçlu bulunarak mahkum oldu. Söz konusu 22 kişi arasında tecavüze uğrayan bazı kadınlar olduğu da belirtildi. Kararın okunmasının ardından kurbanların mahkemenin dışında bekleyen yakınları hükmü alkışlayarak kutladı. Arjantin'de kirli savaş döneminde 30 bin dolayında sivil kaçırılmış, işkence görmüş ve öldürülmüştü.