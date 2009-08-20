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Dünya

İşkenceci profesöre protesto

California Üniversitesi profesörlerinden işkence yanlısı John Yoo'nun kovulması için yapılan gösteri olaylı bitti.

20 Ağustos 2009 03:00

California Üniversitesi profesörlerinden işkence yanlısı John Yoo'nun kovulması için yapılan gösteri olaylı bitti.

ABD’nin California Üniversitesinde, işkenceyi savunan bir profesöre karşı yapılan gösteride 4 kişi gözaltına alındı.
Berkeley kampusunda meydana gelen olayda, gelecek sömestr hukuk fakültesinde ders vermesi planlanan John Yoo’nun kovulması için savaş karşıtları bir gösteri yaptı. Polis, fakülte önünde toplanan göstericilerden 4’ünü gözaltına aldı.
2001-2003 yılları arasında Bush yönetimi için çalışan Yoo, suyla yapılan işkence ve diğer ağır sorgu tekniklerinin yasal teorisinin oluşturulmasına yardımcı olmuştu.
Yoo, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkeyi teröristlerden korumak gerektiği savıyla bu teknikleri savunmuştu.

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