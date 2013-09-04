'İşkenceci polislerin deşifre korkusu'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Devrimci 78’liler Federasyonu’nun 12 Eylül döneminin işkencecilerinin isimlerini deşifre ettiği bin 650 kişilik listenin yakın takipçisi polis, asker ve kamu görevlileri oldu. O dönemin işkence yapanları isimlerinin olup olmadığını öğrenmek için liste taraması yaptıkları sırada, mağdurlara yakalandı.

Devrimci 78’liler Federasyon’un Başkanı Hüseyin Esentürk, askeri darbenin işkencecilerini açıkladıkları bin 650 kişilik listenin gizli meraklılarının bizzat işkence uygulayıcıları olduğunu söyledi. “12 Eylül’ün işkenceci polis ve askerleri adlarının listede olup olmadığını görmek için listeyi görmeye geldiler” diyen Esentürk, “ Arkadaşlarımız, bu geliş ve gidişlerin birçoğunda işkencecilerini tanıdılar. Çoğunu tespit ettiler” dedi. Esentürk, T24’ün, “Siz de işkencecinizle karşılaştınız mı” sorusuna, “ Yok, zaten bu iyi bir şey olmaz. Bizler işkencecilerimizi affetmedik” yanıtı verdi.

Ankara’da 27 günde 42 bin ziyaretçi

Bin 650 kişilik işkence listesini, Ankara’da 27 günde 42 bin kişi ziyaret etti. Antalya’da 10 günde 15 bin kişi, ziyaret etti. Aynı zamanda bir kitap haline getirilen listeye yurt genelinde büyük bir talep var. Devrimci 78’lilerin Ankara’da dün başlayan etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecek.

İşkenceci listesi için kendilerinde başladılar

Hüseyin Esentürk, ‘listeyi nasıl belirlediniz’ sorusuna, “ İşe kendimizden başladık” diyor. Devrimci 78’liler Federasyonu’nun 1500 üyesi var. Üyeler, 12 Eylül darbesiyle karanlık dehlizlerde işkencelerden geçen isimler. Herkes, kendi işkencesini yazıyor. Listenin bir bölümü ortaya çıkıyor. Genelkurmay, TBMM ve bazı kurumların arşivleri tek tek taranıyor. Bir tek Emniyet’in arşivi incelenemiyor.

Önce 1300 kişininin adı ortaya çıkıyor. Daha sonra bin 650’ye ulaşıyorlar. Hüseyin Esentürk, “ İşkencecilerin listesi 3 bine çıkabilir. Hala arşiv çalışması yapıyoruz” diyor.