İşkenceci CIA görevlilerine kovuşturma yok

ABD Başkanı Barack Obama, terörizm zanlılarına suda boğulma hissi yaratan (waterboarding) yöntem ile diğer sert sorgulama tekniklerini uygulayan CIA görevlilerinin kovuşturmaya uğramayacağını açıkladı.



ABD Başkanı Barack Obama, CIA yetkililerinin, kullandıkları sorgu tekniklerinin kendilerine verilen hukuki tavsiyeler doğrultusunda olması durumunda cezai soruşturmaya tabi tutulamayacağını söyledi.



Obama bir süredir, CIA yetkililerinin kullandığı bazı yöntemlerin işkence olduğunu, dolayısıyla yargılanmaları gerektiğini savunan insan hakları gruplarının baskısı altındaydı.



Ancak Adalet Bakanlığı'nın Bush döneminde CIA'e gönderdiği ve dün kamuoyuna açıklanan tavsiyeler, CIA yetkililerinin elini güçlendirdi.



Belgelerde, kişide boğulma hissi yaratan ve bazı insan hakları savunucularınca işkence olarak tanımlanan waterboarding yöntemine izin veriliyor.



Bu sorgu yönteminde, sırtüstü yatırılan şüphelinin yüzüne havlu örtülüyor ve havlunun üzerine su dökülüyor. Bu da şüphelide suda boğulma hissi uyandırıyor.



Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgeler aynı zamanda, CIA'in bazı tutsaklara nasıl davrandığını gösteriyor.



Belgelerde başına çuval geçirilmiş, elleri ve kolları bağlanmış bir esirin, kısa süreli kestirmeler dışında bir haftadan uzun süre uykudan mahrum bırakılabileceği belirtiliyor.



Yine aynı belgelerde esirlere tokat atılabileceğinden ve duvara çarpılabileceğinden söz ediliyor.



CIA'in hangi dayanakla bu tekniklerinden faydalanabileceği ise belgelerden birinin derinlerinde açık seçik belirtilmiş.



Tüm bu tekniklerin bir nebze de olsa fiziki acı verebileceği, ama zarar verici büyük bir acıdan söz edilemeyeceği vurgulanıyor.



O nedenle de CIA çalışanlarına, sorgularında söz konusu teknikleri kullanmalarının işkenceye eş olmadığı yolunda güvence veriliyor.



Obama yönetimi, bir insan hakları kuruluşunun açtığı davanın da etkisiyle kurum içi belgeleri açıklamaya mecbur kaldı.



Zira aksi takdirde belgeler mahkeme emriyle açıklanabilirdi.



Başkan Obama bahsedilen tekniklerin artık kullanılmadığını, Guantanamo Üssü'nün kapatılması yönünde de karar alındığını söylüyor.



Ancak Obama'nın söylediği bir şey daha var: "Kendilerine verilen hukuki görüş üzerine iyi niyetle hareket eden CIA yetkilileri yargılanmayacaklar."





