İşkenceci askerlere soruşturma

İngiliz ordusunun kendi bünyesinde oluşturduğu soruşturma ekibini yöneten Mark Warwick,

Independent gazetesine yaptığı açıklamada, ekipte görevli uzmanların yeteri kadar delil

topladığını ve bunların adli mercilere sunabilecek durumda olduklarını kaydetti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten soruşturma ekibi 2003 ile 2009 yılları

arasında Irak savaşına katılan bin 500 İngiliz askeri hakkındaki işkence ve cinayet iddialarını

araştırıyor. Günümüzde bir çoğu asker olmayan zanlılar savaş sırasında, 280 kez orantısız güç

kullanarak ölüme sebebiyet verme, esirlere işkence uygulama gibi suçlamalar nedeniyle

soruşturmaya tabi tutuluyor.

Mark Warwick soruşturma ekibinin görevini 2019'da tamamlamasının planlandığını açıkladı.