İşkenceci askerlere soruşturma

İngiliz ordusunun kendi bünyesinde oluşturduğu soruşturma ekibini yöneten Mark Warwick,
Independent gazetesine yaptığı açıklamada, ekipte görevli uzmanların yeteri kadar delil
topladığını ve bunların adli mercilere sunabilecek durumda olduklarını kaydetti.
Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten soruşturma ekibi 2003 ile 2009 yılları
arasında Irak savaşına katılan bin 500 İngiliz askeri hakkındaki işkence ve cinayet iddialarını
araştırıyor. Günümüzde bir çoğu asker olmayan zanlılar savaş sırasında, 280 kez orantısız güç
kullanarak ölüme sebebiyet verme, esirlere işkence uygulama gibi suçlamalar nedeniyle
soruşturmaya tabi tutuluyor.
Mark Warwick soruşturma ekibinin görevini 2019'da tamamlamasının planlandığını açıkladı.