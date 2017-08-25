İşkence videosuyla fidye isteyen insan kaçakçıları, Türkiye'ye götürme reklamı yapıyor

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, bugünkü manşetinde Afrika'dan Avrupa'ya insan kaçıran şebekeleri incelediği özel bir haber yayınladı.

Catherine Philp ve Billy Kenber imzalı habere göre, insan kaçakçıları ve köle ticareti çeteleri, göçmenleri kaçırıp onlara işkence yaptıkları videoları Facebook'ta yayınlayarak akrabalarından fidye talep ediyor.

Facebook izin veriyor

Facebook bu videoların yayınlanmasına izin verdiği gibi içerikleri aylarca silmeyerek kullanıcılara görünür kılıyor.

Videolardan birinde yere yüzüstü yatırılıp sırtına ağır bir beton koyulan Somalili bir adam, "8 bin dolar istiyorlar. Dişlerimi kırdılar. Elimi kırdılar. 11 aydır buradayım. Üç gündür sırtımdan bu ağırlığı indirmiyorlar. Acı çekiyorum" derken görülüyor.

Facebook'ta kolaylıkla bulunabilen Arapça ilanlarda göçmenlerin kolaylıkla Avrupa'ya sokulabildiği, Türkiye'ye getirilebildiği, Türkiye'den İtalya'ya gemiyle ulaştırılabildiği yazıyor.

Facebook'a kınama

Birleşmiş Milletler daha önce de Facebook'u, Avrupa'ya gitme hayali kuran insanları ağlarına çeken şebekelerin ilanlarının yayınlanmasına izin verdiği için kınamıştı.

The Times'a konuşan Uluslararası Göç Örgütü yöneticileri de Facebook'u aynı gerekçelerle kınadı.