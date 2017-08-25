T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşkence videosuyla fidye isteyen insan kaçakçıları, Türkiye'ye götürme reklamı yapıyor

Facebook'taki ilanlarda göçmenlerin Türkiye'den İtalya'ya gemiyle ulaştırılabildiği yazıyor

25 Ağustos 2017 15:08

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, bugünkü manşetinde Afrika'dan Avrupa'ya insan kaçıran şebekeleri incelediği özel bir haber yayınladı.

Catherine Philp ve Billy Kenber imzalı habere göre, insan kaçakçıları ve köle ticareti çeteleri, göçmenleri kaçırıp onlara işkence yaptıkları videoları Facebook'ta yayınlayarak akrabalarından fidye talep ediyor.

Facebook izin veriyor

Facebook bu videoların yayınlanmasına izin verdiği gibi içerikleri aylarca silmeyerek kullanıcılara görünür kılıyor.

Videolardan birinde yere yüzüstü yatırılıp sırtına ağır bir beton koyulan Somalili bir adam, "8 bin dolar istiyorlar. Dişlerimi kırdılar. Elimi kırdılar. 11 aydır buradayım. Üç gündür sırtımdan bu ağırlığı indirmiyorlar. Acı çekiyorum" derken görülüyor.

Facebook'ta kolaylıkla bulunabilen Arapça ilanlarda göçmenlerin kolaylıkla Avrupa'ya sokulabildiği, Türkiye'ye getirilebildiği, Türkiye'den İtalya'ya gemiyle ulaştırılabildiği yazıyor.

Facebook'a kınama

Birleşmiş Milletler daha önce de Facebook'u, Avrupa'ya gitme hayali kuran insanları ağlarına çeken şebekelerin ilanlarının yayınlanmasına izin verdiği için kınamıştı.

The Times'a konuşan Uluslararası Göç Örgütü yöneticileri de Facebook'u aynı gerekçelerle kınadı.

ETİKETLER

Türkiyeinsan kaçakçılarıİngiltereFacebookBMkınamaişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24