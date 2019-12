İşkence toplantısında şiddet

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'İşkence ve kötü muamele ile mücadele' toplantısında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'i protesto eden bir gruba polis zor kullanarak müdahale etti.Toplantıda konuşan Çiçek, Türkiye'nin işkenceyle anılan bir ülke olmasının yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu ifade etti. Hükümet olarak işkenceye sıfır toleransla yaklaştıklarını belirten Çiçek, şunları söyledi: "Yasayı çıkarmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. İşkence yapanı varsa bunu bundan caydırmak, bir daha bu işleri yapmaması için önlemi almak gerekir. Zihniyet devrimine ihtiyaç olduğu ortada. Bazı mesafeler aldığımızı söyleyebiliriz. Ama daha çok yolumuz var.En başta bu yasayı uygulayıcılar sorumlu. Toplumu eğitmemiz lazım. Kim ki bu işlere mazeret bulmaya çalışır bu kötü muamele kendisine de uygulanır.Zorluğumuz yasa çıkarmada değil, uygulamadadır. Bunlar için bir işbirliğine ve mesleki şovenizmimizi bir tarafa bırakarak, önemli bir vatanseverlik konusu olduğunu hesaba katarak, ciddi bir çabanın ortaya konulmasında fayda var."Bakan Çiçek'in konuşmasını bitirip, kürsüden inmeye başlaması sırasında bir süre önce işkence sonucu hayatını kaybeden Engen Çeber'in avukatı, söz alarak bir şey sormak istedi. Ancak Bakan Çiçek, 'Konuyu biliyorum' diyerek avukatın soru sormasına izin vermedi. Bu sırada, toplantı salonunda bulunan ve ellerinde "Özür Değil Adalet İstiyoruz, TAYAD'lı Aileler" yazılı dövizler açan birkaç kişi, Engin Çeber olayını protesto etti.Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Tuncel Gümüş adlı bir kişi, bağırarak protestosunu sürdürdü. Gümüş, kendisine müdahale edildiği sırada "Beni de şimdi terörle mücadele şubesine götürüp bana işkence yapacaklar" diye bağırdı. Gümüş, kendisinin de "kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını ve bunun sürdüğünü" savundu.Polisler, göstericileri yaka paça dışarı çıkartarak gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada salonda bulunanlar polisin tavrını protesto etti ve 'İşkence toplantısında işkence yapılıyor' diye bağırmaya başladılar. Bunun üzerine polis gözaltına almaktan vazgeçti ve salonda ortalık yatıştı.Toplantının çıkışında, basın mensuplarının protestoyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Çiçek, Engin Çeber soruşturmasıyla ilgili yayın yasağı bulunduğunu hatırlattı. Çiçek, şöyle devam etti:"Benim söyleyeceğim bir şey yok. Herkes gibi biz de yargı makamlarından işlenen bir suç varsa bunun bir an evvel ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu türlü taleplerin, provokasyonların da bir an evvel sona erdirilmesi lazım. Hükümet adına ne denmesi gerekiyorsa Bakan söyledi. Kendi yönünden alması gereken tedbirleri aldı. Bundan sonraki kısım, yargıya aittir ve süratli yargılamaya tabii bir iştir. Biz de yargı makamlarından, herkes gibi bir an evvel bu işinneticelenmesini istiyoruz."Bir gazetecinin, Engin Çeber'in avukatı ve babasının bu toplantıya davet edilmedikleri yönünde serzenişleri olduğunu belirtmesi üzerine Çiçek, şunları kaydetti:"Bu türlü toplantılar şöyle yapılır; bir konuşmacı olarak davet edilenler var, ilgi duyup alaka duyup gelenler var. Dolayısıyla alaka duyup gelmesine bir engel yok. Kimse de 'Senin elinde davetiye yok, davet edilmedin' diye salondan çıkarılmadı.Ben şimdi konuşan arkadaşı, İstanbul'daki bir toplantı sebebiyle tanıyorum. Yani içeri girmesine engel olunabilirdi, engel olunmadı. Fikrini söylemek istiyordu onu da söyledi. Tabii ki biz bu noktada iyi niyetliyiz ve herkes gibi bize düşeni biz yapmaya çalışıyoruz. Başkaları da kendi üzerine düşeni yapsın."