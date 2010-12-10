İşkence, odalardan çıkıp sokağa taştı

T24 - 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından hak ihlali haberleri yağdı.



Ekmek parası ararken patlayan bir cisim yüzünden organlarından olanlar, itilen, dışlanan Romanlar, mezarda bile rahat bırakılmayanlar, devlet şiddetine maruz kalanlar...



İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin değişmediğini vurgulayarak “Türkiye’de işkence ve kötü muamelede bir değişiklik olmadı. İşkence sokağa taştı” dedi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 1 Ocak - 30 Kasım günleri arasında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de, 28 kişi yargısız infazdan, 9 kişi faili meçhul cinayetten yaşamını yitirdi. Ayrıca 70 kişi linç girişiminden yaralandı. İşkence ve kötü muameleye uğrayıp mağdur olanların sayısı bu yıl 202’ye yükselirken, TİHV’ye 319 kişi işkence şikâyetiyle başvuruda bulundu.



Araştırmaya göre cezaevlerinde 723 mahkûm telefon, açık-kapalı görüş, havalandırma gibi alanlarda iletişim yasağına maruz kalırken, 355 mahkûm çeşitli nedenlerden dolayı sağlık hakkını kullanamadı. 103 mahkûm ise gardiyanların ve cezaevi görevlilerinin işkence ve kötü muamele uygulamasına maruz kaldı. Toplantı ve gösterilerde ise 1716 gözaltı, 152 tutuklama, 68 müdahale, 82 yargılama olurken, 149 kişi 903 yıl 1 ay 27 gün mahkûmiyet aldı. Araştırmada, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili ihlal verilerine de yer verildi. Buna göre 1016 gözaltı, 421 tutuklama yaşanırken, 40 kurum binasına saldırı, 3 kapatma, 28 operasyon, 22 kurum binası baskını gerçekleşti.



İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye’deki insan hakları ihlalinin bu yıl da değişmediğini kaydetti. Hükümetin bu yıl özellikle yargı alanında baskı uyguladığını söyleyen Türkdoğan, Türkiye’nin adil yargılama konusunda geriye gittiğini belirtti. İnsan haklarında Türkiye’de ciddi sıkıntıların olduğunu kaydeden Türkdoğan, “Türkiye’de sorunlar giderek artıyor. İşkence ve kötü muamelede de bir değişiklik olmadı. Sadece Engin Çeber davasında mahkeme ağır cezalar verdi. Onun dışında fazla bir iyileşme yok, çünkü işkence sokağa taştı. Örneğin İstanbul’da üniversite rektörleriyle bir araya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto eden öğrencilere şiddet değil işkence uygulandı. Sınır aşıldı. Bunların tümü hükümetin uyguladığı cezasızlık politikasıyla ilgilidir” dedi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise “Demokratik haklarını arayan öğrencilerimize yönelik polis şiddeti, ülkemizin insan hakları karnesinin ne denli düşük olduğunun açık kanıtıdır” diye konuştu.





