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İşkence ile öldürülen Çeber davasının gerekçeli kararı

Engin Çeber davasının AİHM kararlarına da atıfta bulunularak hazırlanan gerekçeli kararı açıklandı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkence ile ölümüyle ilgili davanın gerekçeli karar AİHM kararlarına atıfta bulunularak hazırlandı. Cezaevi 2. Müdürü ile 3 infaz koruma memurunun müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava kararında Çeber'e yapılan işkence açıkça anlatıldı.

Çeber'e gözaltında şiddet / Video Galeri

Engin Çeber davası Türkiye'de işkence suçuna verilen en yüksek ceza olarak tarihe geçti. Bu tarihi davanın gerekçeli kararı da açıklandı.

80 sayfalık kararda Engin Çeber ve arkadaşlarının gözaltına alındıktan sonra önce polis merkezinde kötü muamele gördükleri anlatılıyor.

Rapora göre Çeber cezaevinde ıslatılarak dövülüyor. Sayımlarda da ayağa kalkmadığı için dayak atılıyor. İnfaz koruma memurları Çeber'in kafasını duvara ve demir kapıya vuruyor.

2. Müdür Fuat Karaosmanoğlu ise "bundan sonra ayağa kalkmayıp sayım vermeyenler böyle cezalandırılacak" diyor.

Bir bölümünün güvenlik kameralarına yansıyan işkençe nedeniyle Engin Çeber hayatını kaybetmiş. Cezaevi 2. Müdürü ile 3 infaz memuru mühebbet hapse mahkûm olmuştu.

AİHM kararlarına atıfta bulunulan kararda, kamu görevlilerinin görevi sırasında başkalarına eziyet etmesinin işkence olduğu belirtildi.

Engin Çeber 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmış, gördüğü işkence sonucu cezaevinde hayatını kaybetmişti.


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