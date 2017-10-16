İşkence iddiası: Gardiyanlar iki kişilik hücrede sayım istedi; alamayınca mahkûmları darp etti

Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı avukat Tugay Bek, Tarsus 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde iki kişilik hücrede beraber kalan Soncan Gedik ve Kasım Elçik adlı tutukluların gardiyanlara ayakta sayım vermedikleri gerekçesiyle darp edildiğini iddia etti.

İşkence iddilarını dile getiren Berk, "Kişiye özel olarak, keyfi olarak çıplak arama yapılıyor. Kişiye özel diyorum çünkü diğer müvekkillerimde görmedim. Tarsus No’lu 2 Cezaevi’ne sürgün edildiklerinde Soncan Gedik 13 gün, Kasım Elçik 25 gün tek kişilik hücrede tutulmuş" dedi

Cumhuriyet'ten Selin Görgüner'in haberine aynen şöyle:

Cezaevlerinde hak ihlalleri ve kötü muamele örneklerine her gün bir yenisi ekleniyor. Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı avukat Tugay Bek, “Keyfi uygulamalar ve sistematik bir baskı ortamı var. Bunun tüm cezaevlerinde aynı anda olması merkezi bir karar olduğunun göstergesi. KHK ile belirlenen sınırları bile aşan keyfi bir gerilim politikası uygulanıyor cezaevlerinde. İktidar sınır ötesine öfkesini içeride baskı ve zor uygulamalarıyla gösteriyor” dedi.

Tarsus 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde idarenin tutuklu ve hükümlülere ayakta sayım vermeyi dayattığını ve buna karşı çıkan tutukluların darp edildiğini belirten Tugay Bek, “Adana’dan sevk edilen Soncan Gedik ve aynı koğuşta bulunan Kasım Elçik, iki kişilik koğuş olmasına karşın ayağa kalkıp sayım vermedikleri gerekçesiyle darp edilmiş. Tutuklu ve hükümlülerin sıraya geçerek askeri nizamda komut vermesi gibi bir dayatmayla otorite tesisi, rencide etmek ve onur kırmak gibi bir yaklaşım var. Sırf bu şekilde sayım vermediği için Soncan Gedik gardiyanlar tarafından darp edilerek, ters kelepçe takılarak, soyularak süngerli odaya götürülmüş. 10 gündür kolunda şiddetli ağrı var. Revire çıkmasına izin verilmediğini anlattı” dedi.

Çıplak arama ve tecrit

Tutuklulara çıplak aramanın dayatıldığını ifade eden Bek, “Soncan Gedik’in anlatımına göre yüksek tansiyon hastası olan koğuş arkadaşı Kasım Elçik, bir gece hastalanarak hastaneye götürülüyor. Jandarma gözetiminde götürülüp getirilmesine karşın yeniden çıplak aramadan geçirilmek isteniyor. Buna karşı çıktığı için darp ediliyor. Kişiye özel olarak, keyfi olarak çıplak arama yapılıyor. Kişiye özel diyorum çünkü diğer müvekkillerimde görmedim. Tarsus No’lu 2 Cezaevi’ne sürgün edildiklerinde Soncan Gedik 13 gün, Kasım Elçik 25 gün tek kişilik hücrede tutulmuş” dedi.

Vejetaryensen rapor al

Tarsus Kadın Cezaevi’nde de benzer sorunların yaşandığını belirten Bek, “İki kişi vejetaryen beslenme talep ediyordu. Cezaevi idaresi ‘sizi hastaneye götürelim hasta olduğunuza dair rapor alın, diyet yemek verelim’ demiş. 3-5 aylık cebelleşmenin sonucunda müvekkile vejetaryen menü temin edilmiş” dedi. Aynı cezaevinde müvekkillerine kışlık kıyafetlerinin de verilmediğini anlatan Bek, düz siyah ve düz beyaz tişörtlerin de hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklu ve hükümlülere verilmediğini belirtti. Bek, “Müvekkilim koyu Beşiktaş taraftarı, hayattaki tek aidiyetinin Beşiktaş taraftarlığı olduğunu söylüyor. Ailesi tarafından kargoyla gönderilen çubuklu standart bir Beşiktaş forması gerekçesiz olarak alınmamış” dedi.