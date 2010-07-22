-İŞKENCE GÖREN SİYASİ MAHKUMLARA TAZMİNAT ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Kenya hükümeti, 1980'lerde işkence gören siyasi mahkumlara tazminat ödeyecek. Kenya Anayasa Mahkemesi, işkence gören eski siyasi mahkumlardan 21'ine toplam 500 bin dolara yakın tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıç Hannah Okengu, yapılan muamelenin mahkumların işkence görmeme hak ve özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti. 21 eski mahkumun, 2002'de görevini bırakan Devlet Başkanı Daniel Arap Moi hükümeti döneminde yasa dışı olarak gözaltına alınarak işkence gören yüzlerce kişinin arasında bulunduğu belirtildi. Avukatların ilk olarak 1988'de açtığı davaya mahkeme, Moi hükümeti döneminde bakmamıştı.