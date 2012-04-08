İşkence gören 6 yaşındaki Ali koruma altında

Adana’da işkence ve darp izleriyle gece sokakta dolaşırken polisin bulduğu minik Ali, devlet koruması altına alınarak Adana Sevgi Evleri’ne yerleştirildi

Milliyet'in haberine göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde vücudundaki işkence ve darp izleriyle gece yarısı sokakta dolaşırken polis tarafından bulunan ve adının Ali olduğunu söyleyen 6 yaşlarındaki çocuk, devlet koruması altına alınarak Adana Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.



Ali’yi ziyaret eden Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de çocuğun durumuyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi. Küçük Ali’yi muayene eden Çocuk Psikiyatrı Yrd. Doç. Dr. Gonca Çelik ise uzun süreli bir istismar gözlemlediğini söyledi.



Vali Hüseyin Avni Coş, küçük Ali’nin tedavisine başlandığını, ayrıca bu işkenceyi yapan sorumluların bulunması için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Ceyhan’da belediye hoparlöründen anonslar yapılarak çocuğun yakınlarına ulaşılmaya çalışıldığını belirten Coş, “Çocuk devlet koruması altına alınmıştır. İsminin Ali olduğunu söyleyebiliyor. Gerekli araştırmalara başlandı. Belediye hoparlöründen anons da edilerek her türlü araştırma yöntemleriyle ailesini tespite yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz bir ipucu elde demedik” dedi.

'Şiddete maruz kalmış'

Hekimlerin önerileri doğrultusunda küçük Ali ile ilgilenildiğini, ancak çocuğun vücudunda bulunan bazı bulgulardan daha öncede şiddete maruz kaldığını tahmin edildiğini belirten Coş, şöyle devam etti:

“Pazartesi günü klinik şartlarda tedavi altına alınması söz konusu. Çocuk psikiyatri servisinde tedavi altına alınacak. Çocuğun bedeninde daha önce maruz kaldığı şiddet olduğu tahmin edilen bulgular var. Bu izler çerçevesinde yapılması gerekenleri değerlendireceğiz.”



