İşkence aleti üreten AB ülkeleri

T24 - Uluslararası Af Örgütü, AB'ye çağrı yaparak Avrupa'daki şirketlerin işkence aletleri üretip ihraç etmesine olanak tanıyan yasal boşlukları doldurmasını istedi. Konu bugün Avrupa Parlamentosu gündeminde.



Konuya ilişkin bir rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya ve İtalya'daki bazı şirketlerin, işkenceye başvuran ülkelere çeşitli malzemeler ihraç ettiğini savundu.



Birçok ülkenin bu konuda ayrıntılı kayıtlara sahip olmadığını belirten örgüt, bu nedenle işkence aletleri ihraç eden ülkelerin sayısının daha da fazla olabileceğini belirtti.



Avrupa Birliği yasaları, işkencede kullanılan aletlerin ihracatını yasaklıyor.



Ancak başka işlevleri de olan malzemeler bu yasağı delmekte kullanılıyor.



Özel izin gerek



Uluslararası Af Örgütü raporunda, genelde polis birimleri tarafından kullanılan kelepçe, pranga, elektro şok cihazı, jop gibi malzemelerin işkenceye başvuran ülkelerde işkence aletine dönüştüğünü vurguluyor.



Bu aletlerin bazılarının ihracı için özel izin gerektiğini belirten örgüt, şirketlerin yasağın etrafından dolaşmak için aletlere farklı isimler verdiklerine dikkat çekiyor.



Raporu hazırlayan Af Örgütü yetkilisi Mike Davis, mevcut kuralların her ülke tarafından uygulanmasını sağlayarak ve gerekmesi durumunda yeni düzenlemeler getirerek, Avrupa Birliği'nin dünyada işkencenin azalmasını sağlayabileceğini belirtti.



Davis hükümetlere de görev düştüğünü belirterek ülke sınırları içindeki şirketlerin bu malzemeleri kime sattığının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Uluslararası Af Örgütü raporunun ciddiye alındığı ve getirilen önerilerin inceleneceği bildirildi.



Avurpa Parlamentosu'nun bir komisyonu da örgütün 150 şirket hakkında ortaya koyduğu delilleri inceleyecek.