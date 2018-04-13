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İskeleye sıkışan foku AKUT ekibi kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, balık çiftliğinin iskeleleri arasına sıkışan, genetik cilt hastalığı albino olduğu belirlenen fok, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarıldı

13 Nisan 2018 14:03

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, balık çiftliğinin iskeleleri arasına sıkışan, genetik cilt hastalığı albino olduğu belirlenen fok, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarıldı.
Torba Koyu açıklarındaki Salih Adası yakınlarında bulunan balık çiftliğindeki iskeleye bağlı araç lastiklerinin arasına, 2,5 metre boyunda Akdeniz foku sıkıştı. Foku bulunduğu yerden çıkaramayan balık çiftliği görevlileri, durumu Çevre ve Orman Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü yetkilileri ve AKUT Bodrum ekibine bildirdi. Sadettin Uslu öncülüğündeki 2\'si dalgıç 8 kişilik AKUT Bodrum ekibi, albino hastalığı olduğu belirlenen foku kurtarmak için dün saat 19.00 sıralarında, botla bölgeye hareket etti. Ekipler, kısa sürede foku bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan Akdeniz foku, yüzmekte güçlük çekmediği görülünce, doğal ortamına bırakıldı.

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