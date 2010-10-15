İskeleleri yıktıran belediye başkanı görevden alındı

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin sosyetik Göltürkbükü Beldesi'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından iki aylığına görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı DP'li Halil İbrahim Kaynar, çıkar ve rant çevrelerinin kurbanı olduğunu söyledi. Kaynar, “Bir zamanların balıkçı köyü Göltürkbükü’nün dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri haline gelmesini sağladığım, beldeyi dünyaya tanıtacak projelere imza attığım için çıkar çevrelerinin şikayetleri ve rant kaygıları nedeniyle bakanlık böyle bir tasarrufu layık görmüş” dedi.



Özellikle Göltürkbükü'nde bulunan iskelerin yıkımı konusunda hakkında yapılan şikayetler nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dün iki aylığına görevden uzaklaştırılan ve telefonlarını kapatan DP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, sessizliğini DHA muhabirine bozdu. Kaynar Göltürkbükü’nde üç yıl önce uygulamaya konulan Kentsel Tasarım Projesi kapsamında sahillerin iskelelerden temizlenmesi ve imar planlarında beldenin geleceğini koruyacak kararların alınması nedeniyle, bazı rant ve çıkar çevrelerinin kendisine düşman kesildiğini, başta kaymakamlık olmak üzere valilik ve İçişleri Bakanlığı’na aslı astarı olmayan şikayet dilekçeleri yağdırıldığını belirtti.



Kaynar, “Kaymakamlığımız da sağolsun her dilekçeye soruşturma izni verince, dosya büyümüş, kabarık görünmüş. Benden haraç isteyen ve yakalattığım bir çete ile ilgili müşteki olduğum davanın dosyaları bile bu dosyanın içine konmuş ki dikkat çeksin. 18 yıldır kamu görevi yapıyorum, bugüne kadar kesinleşmiş tek bir ceza yok” diye konuştu.



Göltürkbükü için düşündüğü mega projeleri hayata geçirmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kaynar, çıkar ve rant çevrelerinin isteklerini ve taleplerini dikkate almadığını söyledi. Kaynar, “Bir zamanların balıkçı köyü Göltürkbükü’nün dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri haline gelmesini sağladığım, beldeyi dünyaya tanıtacak projelere imza attığım için çıkar çevrelerinin şikayetleri ve rant kaygıları nedeniyle bakanlık böyle bir tasarrufu layık görmüş. Bakanlığın kararına saygılıyım, ancak beldem ile ilgili projeleri hayata geçirmek için beni hiçbir şey yıldırmaz. Hukuki mücadelemi ve hizmet vermeyi sürdüreceğim. Ayrıca şikayet konusu tüm dosyaları ilgili bakanlığa götürerek, şikayetlerin ne kadar yersiz ve anlamsız olduğu anlatacağım. Bakanlığı bu konuda ikna edeceğim, haklı olduğum ergeç ortaya çıkacak” dedi.



Başkan Kaynar, önümüzdeki günlerde DP İlçe Başkanı Beyler Koca ile düzenleyeceği basın toplantısında konuya belgelerle yanıt vereceğini söyledi.



