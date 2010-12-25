-İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Maltepe'de 8 katlı bir binanın dış cephesinde boya çalışması yaparken iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Maltepe Fındıklı Mahallesi Göksu Sokak'ta 8 katlı bir binanın dış cephesine boya yapmak amacıyla iskele kuruldu. İşçiler Akif Dolu (45) ile Ali Tezbaşaran (47), binanın 6. katında kurulu olan iskelede çalışma yaparken, iskeleyi yükseltmeye yarayan halatın ucu yoldan geçen Arif İkiz'in (37) kullandığı 34 UR 3030 plakalı aracın lastiğine dolandı. Aracın halatı çekmesi sonucu iskelenin bir bölümü, binanın duvarından ayrılarak eğildi ve işçiler Akif Dolu ile Ali Tezbaşaran aşağı düştü. Düşme sonucu hayatını kaybeden Tezbaşaran, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na, Dolu ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Aracın sürücüsü Arif İkiz ise polis tarafından gözaltına alınarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay sırasında, iskeleye malzeme çıkarılmasına yardımcı olan Memduh Şahinkaya, iskelenin dibinde duran ipin üzerinden aracın geçtiğini ve ipin aracın tekerleğine dolandığını söyledi. Aracı uyarmaya çalıştığını ancak aracın mesafe aldıktan sonra durduğunu, işçilerin de bu sırada iskeleden aşağı düştüğünü belirten Şahinkaya, ''Ali, sabah bana 'Sen iskeleden korkarsın, sen çıkma nalbura git' dedi. Yoksa ben de çıkacaktım iskeleye'' dedi.