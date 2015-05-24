İskele çöktü, 5 işçi yaralandı, inşaat sahibi işçileri suçladı: Daha tedbirli olmaları gerekirdi

Bodrum Kumbahçe Mahallesi Şair İlhan Berk Caddesi’ndeki 3 katlı villanın yan duvarında mantolama çalışması yapan 5 işçi, iskelenin saat çökmesi sonucu 4 metreden zemine çakıldı. İşçilerden Sercan Diler’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan işçilerden Turgut Olgun, "İskeleye çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra çöktü. Dengesini kaybeden arkadaşlar yere düştü. Ben önce iskelenin sağlam kısmına tutunmayı başardım ardından ben de yere düştüm. Birkaç yerimde hafif yara var o kadar" dedi.

İnşaatın yapıldığı villanın sahibi Mahir Erdem, "İki işçinin çıkması gereken yere 5 işçi çıkınca iskele ağırlığa dayanamayıp çökmüş. Daha tedbirli olmaları gerekirdi" ifadelerini kullandı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına dair bir açıklama yapmayan Erdem, işçilerin 2 kişinin çıkması gereken iskeleye 5 kişi çıktığına dair de konuşmadı.

Beton zemine düşen işçiler Sercan Diler, Hızır Gilan, Erkan Akyol, Adnan Azlar ve Turgut Olgun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mülk sahibi Erdem’in ihbarı üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralı işçileri ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan işçilerden Sercan Diler’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Villanın sahibi Mahir Erdem, diye konuştu.