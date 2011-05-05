-ISITTIĞI CİSMİN PATLAMASIYLA ÖLDÜ ERCİŞ (A.A) - 05.05.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde arazide bulduğu cismi tüpte ısıtmaya çalışan çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Akçagedik köyünde çobanlık yapan Murat Polat (16), arazide bulduğu cismi evine götürerek, tüpte ısıtmaya çalıştı. Cismin ısınmasıyla meydana gelen patlamada, Polat hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Polat'ın cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.