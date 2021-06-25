İşitme ve görme engelli kadından 34 saattir haber alınamıyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan görme ve işitme engeli bulunan 63 yaşındaki kadından 34 saattir haber alınamadığı belirtildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hıraözlü’nün yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Haber alamayan yakınları, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına destek üzerine gönüllü ekipler de katılım sağladı. Yaklaşık 34 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi

Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi.